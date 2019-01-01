 Балясины из полиуретана на заказ в Москве. Сснования балясин, цена, технологиии
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Балясины, поручни

Наша продукция



Поручень. - Арт. 12.084.01 Поручень. - Арт. 12.084.01
1 500 /шт
Вес

0 кг

на сумму

1 500

В корзину
Поручень. - Арт. 12.084 Поручень. - Арт. 12.084
2 250 /шт
Вес

0 кг

на сумму

2 250

В корзину
Окончание поручня. - Арт. 12.087.01 Окончание поручня. - Арт. 12.087.01
680 /шт
Вес

0 кг

на сумму

680

В корзину
Окончание поручня. - Арт. 12.087 Окончание поручня. - Арт. 12.087
825 /шт
Вес

0 кг

на сумму

825

В корзину
Окончание поручня. - Арт. 12.086 Окончание поручня. - Арт. 12.086
935 /шт
Вес

0 кг

на сумму

935

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Начальный столб, балясина Арт. 11.069 Начальный столб, балясина Арт. 11.069
2 100 /шт
Вес

0.006 кг

на сумму

2 100

В корзину
Начальный столб, балясина Арт. 11.066 Начальный столб, балясина Арт. 11.066
2 100 /шт
Вес

0.006 кг

на сумму

2 100

В корзину
Начальный столб, балясина Арт. 11.059 Начальный столб, балясина Арт. 11.059
1 870 /шт
Вес

0.006 кг

на сумму

1 870

В корзину
Начальный столб, балясина Арт. 11.057 Начальный столб, балясина Арт. 11.057
2 125 /шт
Вес

0.006 кг

на сумму

2 125

В корзину
Начальный столб, балясина Арт. 11.053 Начальный столб, балясина Арт. 11.053
1 200 /шт
Вес

0.003 кг

на сумму

1 200

В корзину
Балясина с лозой Арт. 4812 Балясина с лозой Арт. 4812
1 000 /шт
Вес

0.002 кг

на сумму

1 000

В корзину
Балясина с виноградом Арт. 4811 Балясина с виноградом Арт. 4811
1 850 /шт
Вес

0.003 кг

на сумму

1 850

В корзину
Балясина с 2-мя корзинками Арт. 4802 Балясина с 2-мя корзинками Арт. 4802
433 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

433

В корзину
Балясина с 1-й корзинкой Арт. 4801 Балясина с 1-й корзинкой Арт. 4801
460 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

460

В корзину
Балясина композиционная Арт. 4813 Балясина композиционная Арт. 4813
600 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

600

В корзину
Балясина композиционная Арт. 4810 Балясина композиционная Арт. 4810
600 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

600

В корзину
Балясина композиционная Арт. 4809 Балясина композиционная Арт. 4809
600 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

600

В корзину
Балясина композиционная Арт. 4808 Балясина композиционная Арт. 4808
390 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

390

В корзину
Балясина композиционная Арт. 3081 Балясина композиционная Арт. 3081
1 020 /шт
Вес

0.002 кг

на сумму

1 020

В корзину
Балясина композиционная Арт. 3080 Балясина композиционная Арт. 3080
1 000 /шт
Вес

0.002 кг

на сумму

1 000

В корзину
Балясина Арт. 5379 Балясина Арт. 5379
500 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

500

В корзину
Балясина Арт. 5378 Балясина Арт. 5378
500 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

500

В корзину
Балясина Арт. 4816 Балясина Арт. 4816
200 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

200

В корзину
Балясина Арт. 4815 Балясина Арт. 4815
200 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

200

В корзину
Балясина Арт. 4814 Балясина Арт. 4814
200 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

200

В корзину
Балясина Арт. 4807 Балясина Арт. 4807
250 /шт
Вес

0 кг

на сумму

250

В корзину
Балясина Арт. 4805 Балясина Арт. 4805
500 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

500

В корзину
Балясина Арт. 4800 Балясина Арт. 4800
280 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

280

В корзину
Балясина Арт. 1703 Балясина Арт. 1703
400 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

400

В корзину
Балясина Арт. 17013 Балясина Арт. 17013
390 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

390

В корзину
Балясина Арт. 17012 Балясина Арт. 17012
460 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

460

В корзину
Балясина Арт. 1701 Балясина Арт. 1701
360 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

360

В корзину
Балясина Арт. 11.041.05 Балясина Арт. 11.041.05
460 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

460

В корзину
Балясина Арт. 11.039 Балясина Арт. 11.039
680 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

680

В корзину
Балясина Арт. 11.038 Балясина Арт. 11.038
560 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

560

В корзину
Балясина Арт. 11.033 Балясина Арт. 11.033
550 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

550

В корзину
Балясина Арт. 11.032 Балясина Арт. 11.032
670 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

670

В корзину
Балясина Арт. 11.003 Балясина Арт. 11.003
540 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

540

В корзину
Балясина Арт. 11.002 Балясина Арт. 11.002
480 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

480

В корзину
Балясина Арт. 1020DA Балясина Арт. 1020DA
880 /шт
Вес

0.002 кг

на сумму

880

В корзину
Балясина Арт. 09.002 Балясина Арт. 09.002
460 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

460

В корзину
Балясина Арт. 09.001 Балясина Арт. 09.001
340 /шт
Вес

0 кг

на сумму

340

В корзину
Начальный столб, балясина Арт. 4803 Начальный столб, балясина Арт. 4803
3 250
Вес

0.005 кг

на сумму

3 250

В корзину
Балясина Арт. 09.633.24 Балясина Арт. 09.633.24
400 /шт
Вес

0.001 кг

на сумму

400

В корзину
Поручень. - Арт. 12.084.01
1500
1 500 /шт
на сумму

1 500

Поручень. - Арт. 12.084
2250
2 250 /шт
на сумму

2 250

Окончание поручня. - Арт. 12.087.01
680
680 /шт
на сумму

680

Окончание поручня. - Арт. 12.087
825
825 /шт
на сумму

825

Окончание поручня. - Арт. 12.086
935
935 /шт
на сумму

935

Начальный столб, балясина Арт. 11.069
2100
2 100 /шт
на сумму

2 100

Начальный столб, балясина Арт. 11.066
2100
2 100 /шт
на сумму

2 100

Начальный столб, балясина Арт. 11.059
1870
1 870 /шт
на сумму

1 870

Начальный столб, балясина Арт. 11.057
2125
2 125 /шт
на сумму

2 125

Начальный столб, балясина Арт. 11.053
1200
1 200 /шт
на сумму

1 200

Балясина с лозой Арт. 4812
1000
1 000 /шт
на сумму

1 000

Балясина с виноградом Арт. 4811
1850
1 850 /шт
на сумму

1 850

Балясина с 2-мя корзинками Арт. 4802
433
433 /шт
на сумму

433

Балясина с 1-й корзинкой Арт. 4801
460
460 /шт
на сумму

460

Балясина композиционная Арт. 4813
600
600 /шт
на сумму

600

Балясина композиционная Арт. 4810
600
600 /шт
на сумму

600

Балясина композиционная Арт. 4809
600
600 /шт
на сумму

600

Балясина композиционная Арт. 4808
390
390 /шт
на сумму

390

Балясина композиционная Арт. 3081
1020
1 020 /шт
на сумму

1 020

Балясина композиционная Арт. 3080
1000
1 000 /шт
на сумму

1 000

Балясина Арт. 5379
500
500 /шт
на сумму

500

Балясина Арт. 5378
500
500 /шт
на сумму

500

Балясина Арт. 4816
200
200 /шт
на сумму

200

Балясина Арт. 4815
200
200 /шт
на сумму

200

Балясина Арт. 4814
200
200 /шт
на сумму

200

Балясина Арт. 4807
250
250 /шт
на сумму

250

Балясина Арт. 4805
500
500 /шт
на сумму

500

Балясина Арт. 4800
280
280 /шт
на сумму

280

Балясина Арт. 1703
400
400 /шт
на сумму

400

Балясина Арт. 17013
390
390 /шт
на сумму

390

Балясина Арт. 17012
460
460 /шт
на сумму

460

Балясина Арт. 1701
360
360 /шт
на сумму

360

Балясина Арт. 11.041.05
460
460 /шт
на сумму

460

Балясина Арт. 11.039
680
680 /шт
на сумму

680

Балясина Арт. 11.038
560
560 /шт
на сумму

560

Балясина Арт. 11.033
550
550 /шт
на сумму

550

Балясина Арт. 11.032
670
670 /шт
на сумму

670

Балясина Арт. 11.003
540
540 /шт
на сумму

540

Балясина Арт. 11.002
480
480 /шт
на сумму

480

Балясина Арт. 1020DA
880
880 /шт
на сумму

880

Балясина Арт. 09.002
460
460 /шт
на сумму

460

Балясина Арт. 09.001
340
340 /шт
на сумму

340

Начальный столб, балясина Арт. 4803
3250
3 250
на сумму

3 250

Балясина Арт. 09.633.24
400
400 /шт
на сумму

400

Поручень. - Арт. 12.084.01
1 500 /шт
на сумму

1 500

Поручень. - Арт. 12.084
2 250 /шт
на сумму

2 250

Окончание поручня. - Арт. 12.087.01
680 /шт
на сумму

680

Окончание поручня. - Арт. 12.087
825 /шт
на сумму

825

Окончание поручня. - Арт. 12.086
935 /шт
на сумму

935

Начальный столб, балясина Арт. 11.069
2 100 /шт
на сумму

2 100

Начальный столб, балясина Арт. 11.066
2 100 /шт
на сумму

2 100

Начальный столб, балясина Арт. 11.059
1 870 /шт
на сумму

1 870

Начальный столб, балясина Арт. 11.057
2 125 /шт
на сумму

2 125

Начальный столб, балясина Арт. 11.053
1 200 /шт
на сумму

1 200

Балясина с лозой Арт. 4812
1 000 /шт
на сумму

1 000

Балясина с виноградом Арт. 4811
1 850 /шт
на сумму

1 850

Балясина с 2-мя корзинками Арт. 4802
433 /шт
на сумму

433

Балясина с 1-й корзинкой Арт. 4801
460 /шт
на сумму

460

Балясина композиционная Арт. 4813
600 /шт
на сумму

600

Балясина композиционная Арт. 4810
600 /шт
на сумму

600

Балясина композиционная Арт. 4809
600 /шт
на сумму

600

Балясина композиционная Арт. 4808
390 /шт
на сумму

390

Балясина композиционная Арт. 3081
1 020 /шт
на сумму

1 020

Балясина композиционная Арт. 3080
1 000 /шт
на сумму

1 000

Балясина Арт. 5379
500 /шт
на сумму

500

Балясина Арт. 5378
500 /шт
на сумму

500

Балясина Арт. 4816
200 /шт
на сумму

200

Балясина Арт. 4815
200 /шт
на сумму

200

Балясина Арт. 4814
200 /шт
на сумму

200

Балясина Арт. 4807
250 /шт
на сумму

250

Балясина Арт. 4805
500 /шт
на сумму

500

Балясина Арт. 4800
280 /шт
на сумму

280

Балясина Арт. 1703
400 /шт
на сумму

400

Балясина Арт. 17013
390 /шт
на сумму

390

Балясина Арт. 17012
460 /шт
на сумму

460

Балясина Арт. 1701
360 /шт
на сумму

360

Балясина Арт. 11.041.05
460 /шт
на сумму

460

Балясина Арт. 11.039
680 /шт
на сумму

680

Балясина Арт. 11.038
560 /шт
на сумму

560

Балясина Арт. 11.033
550 /шт
на сумму

550

Балясина Арт. 11.032
670 /шт
на сумму

670

Балясина Арт. 11.003
540 /шт
на сумму

540

Балясина Арт. 11.002
480 /шт
на сумму

480

Балясина Арт. 1020DA
880 /шт
на сумму

880

Балясина Арт. 09.002
460 /шт
на сумму

460

Балясина Арт. 09.001
340 /шт
на сумму

340

Начальный столб, балясина Арт. 4803
3 250
на сумму

3 250

Балясина Арт. 09.633.24
400 /шт
на сумму

400



Балясины на заказ – деталь, определяющая стиль

Балясины представляют собой фигурные столбики, внешним видом напоминающие колонны. Балясины являются одним из элементов лестничных, баллюстрадных или других ограждающих конструкций и служат для поддержки перил. Кроме того, балясины играют и важную декоративную роль, поэтому часто отделываются резьбой и другим декором. Балясины широко применяются не только в архитектуре, но и в производстве мебели.
Балясины состоят из основания, центральной части и опоры для поручня. Основания балясин предназначены для крепления этих деталей к ступеням или к подбалясинку (специальная крепежная рейка).
Изготавливаются балясины из различных материалов – древесины, металла, натурального и искусственного камня, бетона, полиуретана и т. д.
Материал балясин, конечно же, зависит от материала, из которого изготовлена лестница. В классическом варианте материал балясин соответствует материалу лестницы. Так, для деревянных лестниц используются древесные балясины, для выполненных из камня – мраморные, для металлических – кованые и т. д.

Применение контрастных материалов

В современной архитектуре также распространено применение контрастных материалов. Например, эффектно смотрятся деревянные лестницы с коваными балясинами или же металлические конструкции с балясинами из высокопрочного стекла.
Для наружных конструкций лучше использовать бетонные или полиуретановые балясины. Цена полиуретановых конструкций значительно ниже, при этом по всем показателям они не уступают бетонным аналогам.

Балясины из полиуретана

Балясины из полиуретана – наилучшее дополнение к бетонным лестницам и отличная альтернатива балясинам из таких традиционных материалов как дерево, бетон, натуральный камень и т.д. При отличной декоративности и максимальной внешней схожести с натуральными материалами, полиуретан имеет перед ними массу преимуществ:
  • Высокий уровень прочности и надежности;
  • В случае необходимости имеется возможность легкой замены;
  • Способность выдерживать большие нагрузки благодаря металлическому каркасу внутри конструкции;
  • Более низкая цена по сравнению с балясинами из натуральных материалов.
Как уже отмечалось, балясины имеют большое декоративное значение, они определяют внешний вид всей лестницы или баллюстрады. Поэтому при их устройстве стоит сделать балясины на заказ, по индивидуальному проекту.

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