Балясины из полиуретана на заказ в Москве. Сснования балясин, цена, технологиии

Балясины на заказ – деталь, определяющая стиль
Балясины представляют собой фигурные столбики, внешним видом напоминающие колонны. Балясины являются одним из элементов лестничных, баллюстрадных или других ограждающих конструкций и служат для поддержки перил. Кроме того, балясины играют и важную декоративную роль, поэтому часто отделываются резьбой и другим декором. Балясины широко применяются не только в архитектуре, но и в производстве мебели.
Балясины состоят из основания, центральной части и опоры для поручня. Основания балясин предназначены для крепления этих деталей к ступеням или к подбалясинку (специальная крепежная рейка).
Изготавливаются балясины из различных материалов – древесины, металла, натурального и искусственного камня, бетона, полиуретана и т. д.
Материал балясин, конечно же, зависит от материала, из которого изготовлена лестница. В классическом варианте материал балясин соответствует материалу лестницы. Так, для деревянных лестниц используются древесные балясины, для выполненных из камня – мраморные, для металлических – кованые и т. д.
Применение контрастных материалов
В современной архитектуре также распространено применение контрастных материалов. Например, эффектно смотрятся деревянные лестницы с коваными балясинами или же металлические конструкции с балясинами из высокопрочного стекла.
Для наружных конструкций лучше использовать бетонные или полиуретановые балясины. Цена полиуретановых конструкций значительно ниже, при этом по всем показателям они не уступают бетонным аналогам.
Балясины из полиуретана
Балясины из полиуретана – наилучшее дополнение к бетонным лестницам и отличная альтернатива балясинам из таких традиционных материалов как дерево, бетон, натуральный камень и т.д. При отличной декоративности и максимальной внешней схожести с натуральными материалами, полиуретан имеет перед ними массу преимуществ:
- Высокий уровень прочности и надежности;
- В случае необходимости имеется возможность легкой замены;
- Способность выдерживать большие нагрузки благодаря металлическому каркасу внутри конструкции;
- Более низкая цена по сравнению с балясинами из натуральных материалов.
Как уже отмечалось, балясины имеют большое декоративное значение, они определяют внешний вид всей лестницы или баллюстрады. Поэтому при их устройстве стоит сделать балясины на заказ, по индивидуальному проекту.