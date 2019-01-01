Балясины из полиуретана на заказ в Москве. Сснования балясин, цена, технологиии

Балясины на заказ – деталь, определяющая стиль

Применение контрастных материалов

Балясины из полиуретана

Высокий уровень прочности и надежности;

В случае необходимости имеется возможность легкой замены;

Способность выдерживать большие нагрузки благодаря металлическому каркасу внутри конструкции;

Более низкая цена по сравнению с балясинами из натуральных материалов.

Балясины представляют собой фигурные столбики, внешним видом напоминающие колонны. Балясины являются одним из элементов лестничных, баллюстрадных или других ограждающих конструкций и служат для поддержки перил. Кроме того, балясины играют и важную декоративную роль, поэтому часто отделываются резьбой и другим декором. Балясины широко применяются не только в архитектуре, но и в производстве мебели.Балясины состоят из основания, центральной части и опоры для поручня. Основания балясин предназначены для крепления этих деталей к ступеням или к подбалясинку (специальная крепежная рейка).Изготавливаются балясины из различных материалов – древесины, металла, натурального и искусственного камня, бетона, полиуретана и т. д.Материал балясин, конечно же, зависит от материала, из которого изготовлена лестница. В классическом варианте материал балясин соответствует материалу лестницы. Так, для деревянных лестниц используются древесные балясины, для выполненных из камня – мраморные, для металлических – кованые и т. д.В современной архитектуре также распространено применение контрастных материалов. Например, эффектно смотрятся деревянные лестницы с коваными балясинами или же металлические конструкции с балясинами из высокопрочного стекла.Для наружных конструкций лучше использовать бетонные или полиуретановые балясины. Цена полиуретановых конструкций значительно ниже, при этом по всем показателям они не уступают бетонным аналогам.Балясины из полиуретана – наилучшее дополнение к бетонным лестницам и отличная альтернатива балясинам из таких традиционных материалов как дерево, бетон, натуральный камень и т.д. При отличной декоративности и максимальной внешней схожести с натуральными материалами, полиуретан имеет перед ними массу преимуществ:Как уже отмечалось, балясины имеют большое декоративное значение, они определяют внешний вид всей лестницы или баллюстрады. Поэтому при их устройстве стоит сделать балясины на заказ, по индивидуальному проекту.