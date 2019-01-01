Моя корзина

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zakaz@metall-dk.ru
+7(495) 414-31-23
Время работы: с 8 до 19
Каталог
Арматура
Назад
Арматура рифленая A500C
Гладкая арматура А1
Арматура композитная (стеклопластиковая)
Арматура А400
Фиксаторы для арматуры
Труба профильная
Назад
Труба квадратная
Труба прямоугольная
Cортовой прокат
Назад
Балка двутавровая
Квадрат стальной
Полоса
Проволока вязальная
Уголок
Швеллер
Труба круглая
Назад
Труба водогазопроводная
Труба оцинкованная стальная
Труба электросварная
Листовой прокат
Назад
Лист оцинкованный
Лист просечно-вытяжной
Лист рифленый ромб
Лист рифленый чечевица
Лист стальной горячекатаный
Лист стальной холоднокатаный
Профнастил
Назад
Профнастил для забора
Профнастил для крыши
Профнастил крашенный
Профнастил оцинкованный
Сетка металлическая
Назад
Сетка рабица
Сетка сварная в картах
Сетка сварная в рулонах
Сетка сварная ПВХ
Сетка штукатурная
Заглушки для профильных труб
Назад
Заглушки металлические
Заглушки пластиковые
Петли
Фитинги
Назад
Бочата
Гайки
Муфты
Отводы
Резьба
Сгоны
Электроды
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Время работы: с 8 до 19
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